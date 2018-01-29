Циолковский, Амурская область, 29 января, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» установлена на стартовую систему космодрома Восточный. Об этом 29 января сообщается на сайте Роскосмоса.

Роскосмос РН «Союз-2.1а»

«29 января 2018 года ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена на стартовую систему», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для проведения дальнейших предпусковых работ осуществлён наезд мобильной башни обслуживания на стартовый комплекс.

Перед стартом запланированы проверки систем ракеты-носителя, а также разгонного блока «Фрегат» и космических аппаратов «Канопус» №3 и №4. Кроме того, будут проведены генеральные испытания.

Отметим, что третий по счёту пуск с Восточного запланирован на 1 февраля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на орбиту спутники зондирования Земли «Канопус» №3 и №4, а также ряд малых космических аппаратов.

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