Санкт-Петербург, 29 января, 2018, 09:26 — ИА Регнум. На территории Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает 29 января пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу.

skeeze Пожар

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 07:15 мск. Возгорание произошло в бухгалтерии в одноэтажном учебно-производственном здании на площади 100 кв метров.

«В 07:30 пожару присвоен повышенный ранг сложности. В 08:06 пожар локализован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работать на месте пожара. К его ликвидации привлечены 25 человек и пять единиц техники.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в Морском корпусе Петра Великого, в результате происшествия никто не пострадал.

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