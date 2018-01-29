Донецк, 29 января, 2018, 09:02 — ИА Регнум. ВСУ четыре раза нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) и шесть раз — в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки 28 января, сообщают пресс-службы Вооруженных сил республик.

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, в ДНР украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта из БМП, БТР, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Основной удар пришелся на донецкое направление.

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В ЛНР ВСУ обстреляли села Логвиново и Калиново, применив минометы калибра 120 мм и 82 мм и вооружение БМП.

По заявлениям украинской стороны, войска республик четыре раза обстреливали позиции ВСУ возле населенных пунктов Луганское, Троицкое и Широкино.

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Напомним, 23 декабря враждующие стороны в Донбассе подписали «новогоднее» перемирие, однако договор так ни разу и не был соблюден. Несмотря на снижение числа обстрелов в регионе, населенные пункты по-прежнему страдают от артиллерийского и минометного огня.

Также ранее Украина приняла закон о «реинтеграции» Донбасса, который дает большие возможности ВСУ для ведения боевых действий.