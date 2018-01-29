Москва, 29 января, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Сотрудники российской таможенной службы ужесточили контроль над покупками граждан за рубежом сразу после Нового года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

(сс) ccipeggy СМИ

По данным источника, информацию о дорогих покупках российских граждан таможня получает от сотрудников зарубежных правоохранительных служб и через данные tax free.

Юрист консалтинговой компании рассказал изданию, что некоторые состоятельные российские путешественники уже столкнулись с неприятным сюрпризом в аэропорту — их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок.

«Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, — говорит юрист. — Но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил».

Напомним, без пошлины, согласно российскому законодательству, разрешено ввозить в страну покупки на сумму не более 10 тыс. евро.