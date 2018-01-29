Каракас, 29 января, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Готовность подписать соглашение с оппозицией выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает 28 января издание El Universal.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Сегодня ночью начинается диалог между правительством и венесуэльской оппозицией, чтобы найти путь к миру и сосуществованию. Поэтому я, как глава государства, говорю: «Правительство Венесуэлы готово подписать соглашение с оппозицией», — сказал Мадуро на пресс-конференции в Фуэрте-Тиуне.

Из слов президента следует, что в текущей ситуации он не только критикует действия оппозиции, но и вынужден идти им на уступки, в частности, заключить соглашение для восстановления мира в стране.

Он добавил, что ожидает участия делегации оппозиции на переговорах в Доминиканской Республике, и добавил: «у них есть потенциал для диалога и взаимопонимания».

Ранее Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила проведение досрочных выборов главы государства, при этом Мадуро объявил о готовности выдвинуться на очередной срок и подверг критике оппозицию, которая намеревалась бойкотировать выборы.

Читайте также: Президент Венесуэлы Мадуро намерен переизбираться