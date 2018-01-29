Сочи, Краснодарский край, 29 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации способны обязать стороны конфликта в Сирии следовать по «мирному пути». Об этом, как передает НТВ, сообщил представитель астанинской платформы сирийской оппозиции Абдулджалил аль-Саед.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Россия имеет контакты с самыми различными сторонами и способна обязать стороны следовать по мирному пути, — сказал Абдулджалил аль-Саед. — Сочи — это шанс установить мир и зародить надежды в сердцах сирийских граждан, которые сейчас думают, что другие страны их судьба не интересует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января в Сочи прибыл самолет с первыми участниками Конгресса нацдиалога Сирии, который состоится 30 января 2018 г.

Из Дамаска в РФ прилетели 175 участников мероприятия. Всех прибывших иностранных граждан встретили согласно русским традициям — хлебом, солью и песнопениями.

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