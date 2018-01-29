Тайюань , Китай, 29 января, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Китае на нефтеперерабатывающем заводе тушат крупный пожар. Огонь вспыхнул на предприятии в Тайюане на Тайване сегодня утром, 28 января, сообщает ECNS.

geralt Взрыв

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Сигнал пожарным поступил около 6:42 по местному времени. По свидетельству очевидцев, сначала они услышали громкие взрывы.

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По предварительным данным, в ходе перезагрузки оборудования в цехе гидродесульфурации взорвался один из бойлеров.

О пострадавших пока не сообщается. В настоящее время пожар на заводе локализован. Помогать бороться с последствиями возгорания пожарным помогают 40 единиц техники. На месте ЧП также работают спасатели и сотрудники правопорядка.

Информации о пострадавших пока нет. Что послужило причиной пожара, пока не уточняется. Начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв, после которого последовал крупный пожар, прогремел на химическом заводе в восточной китайской провинции Аньхой в феврале 2017 года. О пострадавших также не сообщалось.