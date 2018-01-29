Монреаль, Канада, 29 января, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить потенциальную проблему со вскрытием новых пробирок для допинг-проб. Об этом 28 января сообщается на сайте организации.

Vecernji.hr Контейнеры для допинг-проб

WADA 19 января получило информацию из лаборатории в Кёльне о том, что новые пробирки, которые стали применяться с сентября 2017 года, могут быть уязвимы для вскрытия.

Отмечается, что они могут быть вскрыты вручную при «заморозке» пробы. Как правило, при проведении допинг-теста проба B подвергается заморозке, если в пробе A был найден запрещенный препарат.

WADA обратилось в компанию-производитель с тем, чтобы там пояснили, с чем связана проблема. Однако в компании сообщили, что после проведения дополнительных тестов указанную проблему обнаружить не удалось.

В WADA, в свою очередь, заявили, что намерены работать с производителем до тех пор, пока вопрос не разрешится, пообещали проинформировать об изменении ситуации.

Напомним, именно во вскрытии и подмене допинг-проб WADA обвинило Россию, из-за чего разгорелся допинговый скандал с недопуском сборной России к международным соревнованиям.