Пекин, 29 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi Motors отзывает в Китае 51 596 автомобилей модели Outlander, причиной отзыва стал дефект стояночного тормоза, об этом 28 января сообщило агентство Синьхуа.

Tomasz_Mikolajczyk Mitsubishi

Издание пишет, что из-за проявления дефекта в суппорт тормоза может попасть вода, что в свою очередь может привести к появлению в механизме коррозии.

Из-за этого существует вероятность несрабатывания стояночного тормоза, в результате автомобиль может начать самопроизвольное движение.

Компания направила соответствующий документ в Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину.

Под отзыв попали автомобили, произведенные в период с 15 ноября 2012 года по 28 января 2016 года, старт кампании запланирован на 27 апреля 2018 года.

Напомним, кроссовер Outlander японский автопроизводитель выпускает с 2001 года, на сегодня Mitsubishi выпустила уже три поколения модели, последняя версия автомобиля была представлена в 2012 году, в 2014-м компания провела рестайлинг.