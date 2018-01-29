Mitsubishi отзывает в Китае более 51 тыс. Outlander из-за дефекта тормоза
Пекин, 29 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Компания Mitsubishi Motors отзывает в Китае 51 596 автомобилей модели Outlander, причиной отзыва стал дефект стояночного тормоза, об этом 28 января сообщило агентство Синьхуа.
Издание пишет, что из-за проявления дефекта в суппорт тормоза может попасть вода, что в свою очередь может привести к появлению в механизме коррозии.
Из-за этого существует вероятность несрабатывания стояночного тормоза, в результате автомобиль может начать самопроизвольное движение.
Компания направила соответствующий документ в Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину.
Под отзыв попали автомобили, произведенные в период с 15 ноября 2012 года по 28 января 2016 года, старт кампании запланирован на 27 апреля 2018 года.
Напомним, кроссовер Outlander японский автопроизводитель выпускает с 2001 года, на сегодня Mitsubishi выпустила уже три поколения модели, последняя версия автомобиля была представлена в 2012 году, в 2014-м компания провела рестайлинг.