Горно-Алтайск, 29 января, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Сибирякам, которые всю неделю жили под гнетом аномальных морозов, хотелось бы сейчас тепла, а вот Игорю Додону, президенту Молдавии, где в последние дни января наблюдается резкое потепление до +3°С и выше, напротив, захотелось почувствовать суровое дыхание зимы в минус 28 °C. Прошедшие выходные, 27−28 января, он провёл в Республике Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы президента Молдавии в facebook.com Алтайские горы

Цитата со страницы президента Молдавии в facebook.com Игорь Додон провёл выходные на Алтае

На своей странице в facebook.com он опубликовал несколько фотографий алтайских гор и взлетающего вертолёта. Судя на надписям к этим снимкам, поездкой на Алтай президент Молдавии остался доволен:

«Очень красиво. Россия это не только Москва. Приятных выходных», — написал Игорь Додон.

Его утверждение поддержали другие пользователи.

Цитата со страницы президента Молдавии в facebook.com Алтайские горы

«Ещё Рерих сказал, что Сибирь — это живое будущее, а Алтай — его живое воплощение», — напомнил, к примеру, Валерий Корчмарь.

Напомним, всю неделю в Восточной Сибири стоял глубокий малоподвижный высотный циклон, ложбина которого оказывала влияние на погоду всей Западной и Восточной Сибири. На территории Республики Алтай вплоть до сегодняшнего дня сохранялась аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 °C и ниже (Онгудайский, Турочакский районы), местами сильные морозы минус 40 °C и ниже (Кош-Агачский, Улаганский, Усть-Коксинский районы).

Цитата со страницы президента Молдавии в facebook.com Игорь Додон провёл выходные на Алтае. Снимок на фоне вертолёта

На всей территории Молдавии, напротив, в эти дни установилась нетипичная для последних дней января погода. По данным синоптиков, которых цитирует allmoldova.com, последние два дня января окажутся аномально теплыми, начнётся снеготаяние.

К примеру, сегодняшний день, 29 января, в столице Молдавии будет облачно с температурой +3 °С и высоким атмосферным давлением — 750 мм рт. ст. Юго-западный ветер будет слабым, около 4 м/с. Завтра, 30 января, и в последующий день температура поднимется до +8 °С.