Москва, 29 января, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Столица Российской Федерации в 2017 г. заработала более 2 трлн рублей, что на 13% больше, чем в 2016 г. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью газете «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

"Доходы (города) выросли на 13% и перевалили за 2 трлн рублей, — сказал Собянин. — Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций».

Мэр Москвы также добавил, что за минувшие семь лет задолженность города перед кредиторами уменьшилась с 300 млрд рублей до 34 млрд рублей.

«На 1 января 2018 года они (долги города) составили 34 млрд рублей, — говорит Собянин. — Для такого бюджета это ничто. Мы бы и с ними рассчитались, но обязательства выстроены так, что мы досрочно не могли их гасить».

По его словам, в предыдущие годы инвестиции в столицу не падали, и это «накапливало определенный потенциал» для наращивания экономики.

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