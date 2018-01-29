Каменск-Уральский, Свердловская область, 29 января, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Насколько президент США Дональд Трамп близок к народу, пытались выяснить журналисты из города Каменска-Уральского Свердловской области. В ответ на вопрос «Был ли Трамп Сантой?» им предложили подписаться на ленту новостей Белого дома и Трампа в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Идея написать президенту США родилась на редакционной летучке местной газеты «Новый компас». Письмо Дональду Джону Трампу было отправлено в декабре 2017 года корреспондентом Мариной Кокориной путем заполнения формы на сайте Белого дома. Девушка с Урала поинтересовалась у президента США, какое место на всём белом свете мистер Трамп считает лучшим для встречи Рождества, что бы он мог пожелать детям всего мира и наряжался ли Трамп в Санта-Клауса.

Ответ был получен накануне православного Рождества. И несколько разочаровал корреспондента из российского города пропагандистской отпиской кабинета президентской корреспонденции.

«Благодарим вас за обращение в Белый дом. Мы тщательно рецензируем ваше сообщение. Президент Дональд Дж. Трамп полагает, что сила нашей страны опирается на дух американского народа и желание людей быть информированными и вовлеченными. Президент Трамп ценит, что вы уделили время для связи с ним», — говорится в ответе.

Далее следует предложение подписаться на ленту новостей Белого дома и Трампа в социальных сетях. Однако корреспондент газеты пыталась связаться с президентом США через его официальный аккаунт в сети Facebook. В ответ ей предложили приобрести продукцию с изображением Дональда Трампа.

«Если есть возможность заработать деньги, Трамп ее не упустит», — подытожила уральская журналистка.

И все же надеется на полновесный ответ из Белого дома на ее бесхитростные, далекие от политики вопросы.