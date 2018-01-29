Москва, 29 января, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Банк России опубликовал рекомендации для граждан и кредитных организаций «в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», пишет «КоммерантЪ».

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В рекомендациях говорится, что во время ЧМ-2018 существуют риски появления фальшивых банкоматов, сделанных из бывших в употреблении устройств, и хищения средств с банковских карт граждан.

ЦБ поясняет, что один из самых популярных способов хищения денег с использованием банкоматов — установка скиммингового оборудования, которое позволяет считывать данные карт, а потом изготавливать их копии.

Туристам, приехавшим в Россию из других городов и незнакомых с российской банковской инфраструктурой отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно.

Также сложно будет вернуть незаконно изъятые средства и предъявить претензии воспользовавшимся таким скимминговым банкоматом просто некому.

Поэтому, регулятор отмечает, что банки должны установить антискимминговое оборудование.

Эта проблема обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками.

Но в ЦБ надеются, что российские граждане пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия впервые примет чемпионат мира по футболу. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 аренах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске и Калининграде.

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