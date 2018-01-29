Рим, 29 января, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск открыл свой секрет. Он рассказал, как начинается и чем заканчивается каждый его день. По его словам, это всегда происходит «по-украински». Об этом понтифик заявил во время встречи с украинской общиной в соборе Святой Софии.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

«Ночью, перед тем как идти к кровати, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами», — сказал папа Римский Франциск.

Он пояснил, что каждый вечер перед тем, как идти спать, он целует икону Пресвятой Богородицы, подаренную «вашим Верховным Архиепископом», и утром также здоровается с ней.

«Это стало привычкой. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — приводит «Радио Ватикана» слова понтифика.

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Добавим, что в ходе встречи папа Римский Франциск отметил труд тысяч украинских женщин, которые заботятся в Италии о стариках и детях. Говоря о войне и экономическом кризисе на Украине, понтифик заявил: «Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января понтифик побывал в соборе Святой Софии, где помолился вместе с прихожанами украинской греко-католической церкви. Папа Римский попросил мира для Украины, терзаемой «войной и экономическими трудностями». Он отметил, что сердцем близок к украинцам и вспоминает их в своих молитвах.