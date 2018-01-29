Москва, 29 января, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Сегодня, 29 января, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подписания соглашения между профсоюзами и правительством РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Документ устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне.

Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018−2020 годы подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и глава Минтруда Максим Топилин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня же президент России Владимир Путин в Москве встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Главы двух затронут актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии.

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