Москва, 29 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупреждает жителей России о выявлении в прибрежных районах Турции комаров — переносчиков лихорадки Зика. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ведомства.

Hna.de Вирус Зика

Эксперты надзорной службы ссылаются на данные, предоставленные турецким минздравом.

«На прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что комары-переносчики обнаружены в тех же районах, где в октябре прошлого года были выявлены четверо заболевших после посещения Кубы людей. Кроме того, сообщается, что ареал обитания комаров, способных переносить опасный вирус, может распространиться на центральные районы страны и северное побережье.

«Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика, на территории Турции», — сообщает Росздравнадзор.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вирус лихорадки Зика способен вызвать тяжелую инвалидность у новорожденных младенцев, повреждая развивающиеся стволовые клетки центральной нервной системы, что приводит к микроцефалии — недоразвитию черепа и головного мозга.

У взрослых людей, чей головной мозг уже полностью сформирован, вирус Зика вызывает симптомы гриппа.

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