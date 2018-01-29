Людмилу Сенчину похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище
Санкт-Петербург, 29 января, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Певицу и актрису Людмилу Сенчину, скончавшуюся 25 января на 68-м году жизни, похоронили на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Известия».
"Ее могила находится недалеко от места захоронения певца Эдуарда Хиля, с которым Сенчина не раз выступала дуэтом», — передает вещатель.
28 января в Театре музыкальной комедии прошла траурная церемония прощания с народной артисткой России. Проститься со знаменитой певицей пришли множество поклонников и артистов.
Отпевание певицы прошло в соборе Владимирской иконы Божией Матери.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Санкт-Петербурге в больнице скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Ее госпитализировали еще в декабре 2017 года, и певица находилась под наблюдением врачей.
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