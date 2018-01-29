Омск, 29 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Огромная полынья на Иртыше около Ленинградского моста уже который день вызывает беспокойство у омичей. Горожане ждут объяснений, по какой причине она образовалась. Они уже придумали название этому явлению — «кипящий» Иртыш.

Скриншот страницы vk.com/ Орис Брут «Кипящий» Иртыш

По словам профессора Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) Сергея Костарева, полыньи в этом месте бывают, но эта выделяется своими размерами и тем, что она не замерзала ни разу за зиму, несмотря на почти сорокаградусные морозы.

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Сообщения о странной полынье появились в омских пабликах в соцсетях в конце декабря 2017 года. Однако «кипящий» незамерзающий Иртыш напугал горожан по-настоящему в конце января, когда в Омске установились сильные морозы до минус 40 градусов. Эта полынья — огромная, по словам очевидцев, она простирается на сотни метров в длину и ширину. Также от воды идёт пар, создаётся ощущение, что Иртыш кипит.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на информацию о «кипящем» Иртыше отреагировала прокуратура. 24 января в ведомстве сообщили, что в связи с образованием полыньи организована проверка. Выяснилось, что в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области возбудило административное расследование по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»).

«Чтобы знать, какова опасность явления, нужно провести исследование и на химический состав воды в этом месте, и на то, кто и что сбрасывает в воду. После этого станет ясна степень опасности», — сказал Сергей Костарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Между тем, как ранее сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, полыньи и раньше периодически образовывались на Иртыше.

«Это явление омичи наблюдают ежегодно в течение последних 30 лет. Оно связано с антропогенным влиянием крупного населенного объекта на ледовый режим реки. В разные годы полынья может менять свое местоположение. В черте города это не единственная полынья», — прокомментировала начальник отдела гидропрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Волковская.

Комментируя ответ синоптиков, Сергей Костарев подчеркнул:

«Позиция Гидромета и других природоохранных органов меня удивляет, так как, наблюдая из года в год явно ненормальную ситуацию, они ничего не предприняли и не провели исследования (не стали инициаторами) для выяснения причин такой аномалии».

«Кипение» Иртыша омичи активно обсуждают в соцсетях. Выдвигаются версии, что виноватых в данной ситуации не найти.

«В этом месте льда нет уже не первую зиму, а выяснять, почему, стали только сейчас. И вот это действительно ненормально», — пишет омич на страницах одного из местных пабликов.

«Вот так и купайся в Иртыше летом. Зашёл в воду с двумя ногами, а вышел — с тремя», — шутит омичка.