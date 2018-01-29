Симферополь, 29 января, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что нисколько не обеспокоен западными санкциями в отношении России и назвал Крым «неприступной крепостью». Об этом руководитель региона сказал 27 января в интервью радиостанции NPR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

После укрепления обороноспособности полуострова, подчеркнул Аксёнов, никакие военные угрозы территории Крыма не страшны. В отношении же карательных санкций, введенных США и ЕС после присоединения региона к России, по словам главы региона, для местной экономики мало что изменилось, так как в Крыму с украинских времён было мало иностранных инвесторов и иностранных туристов.

Отметив важность для крымчан строящегося моста, который соединит полуостров с материковой Россией, Аксёнов отметил, что президент РФ Владимир Путин уделяет инфраструктуре нового российского региона большое внимание.

«Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, как сколько уделяет сейчас Владимир Путин», — добавил он.

Подчеркнув, что Крым вернулся в Россию навсегда, глава региона отметил, что у Украины есть единственный шанс наладить взаимодействие с утерянной территорией — вступить в Таможенный союз.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января Сергей Аксёнов заявил, что антироссийские международные санкции не мешают тысячам иностранных предпринимателей из 33 стран мира вести свой бизнес в Крыму.

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Также отметим, 22 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» увеличено на 11,7 млрд рублей.

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