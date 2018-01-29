Владивосток, 29 января, 2018, 07:24 — ИА Регнум. В Приморском крае тигр напал на двух охотников, один из мужчин госпитализирован, сообщает 29 января пресс-служба региональной администрации.

Iain A Wanless Тигр

По данным ГО и ЧС Приморья, инцидент произошел накануне в лесу у села Щербаковка Ольгинского района. В результате 40-летний мужчина получил рваные раны головы и левой руки.

«На автомашине товарища, который не пострадал, он доставлен в Кавалеровскую районную больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе причины, побудившие тигра напасть на человека.

Напомним, ранее в Хабаровском крае тигрица насмерть загрызла сборщика кедровых шишек. Зверя обезвредили и доставили в специализированный краевой реабилитационный центр для диких животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Приморском крае было зафиксировано 18 опасных ситуаций при встрече жителей с медведями, 14 из которых произошли в пределах населенных пунктов.

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