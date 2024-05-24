Милан, Италия, 29 января, 2018, 06:44 — ИА Регнум. «Милан» одержал победу над «Лацио» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футбол

Футболисты «Милана» открыли счёт в этом матче на 15-й минуте. Отличился нападающий Патрик Кутроне, замкнувший навес со штрафного в исполнении Хакана Чалханоглу.

«Лацио» смог отыграться спустя пять минут. Точным ударом в дальний угол отметился полузащитник Адам Марушич после передачи Лукаса Лейвы.

Победу миланцам принёс Джакомо Бонавентура на 44-й минуте матча, точно пробивший головой после навеса Давиде Калабрии.

Таким образом, «Милан» набрал 34 очка и занимает седьмое место в чемпионате Италии. «Лацио» находится на третьей строчке с 46 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур.

«Милан» (Милан) — «Лацио» (Рим) — 2:1

Голы: Патрик Кутроне 15 — 1:0, Адам Марушич 20 — 1:1, Джакомо Бонавентура 44 — 2:1.

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