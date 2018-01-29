В поиске страха: до чего довела Польшу и Литву боязнь России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Неужели смолчим???»: МОК запретил российским спортсменам упоминать о своей причастности к РФ;
- «Тяжёлая работа»: Аваков призвал Нацгвардию и Нацполицию готовиться к Донбассу;
- Грешить против исторической правды: МИД Израиля обратился к властям Польши;
- Страхи Польши: Моравецкий заявил, что главная угроза для страны — это Россия;
- С новым лидерством: президент Литвы заявила, что БелАЭС — «оружие России»;
- Бессрочный пост: Путин предложил переназначить главой Конституционного суда Зорькина.