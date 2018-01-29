Село Бердигестях, Якутия, 29 января, 2018, 06:35 — ИА Регнум. В селе Бердигестях Горного района Якутии 193 человека остались без отопления. 27 января в котельной произошёл пожар. Оператор котельной погиб. Было отключено теплоснабжение 56 зданий, 26 из которых — социальные объекты. В населённый пункт доставили и экстренно монтируют передвижную модульную котельную, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Handmade-paradise.ru Без отопления

Температура в Бердигестяхе сегодня, 29 января — минус 35 градусов. В селе введён режим ЧС.

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Воду из системы теплоснабжения слили, людей из отключенных от тепла домов эвакуировали в здания школ. 28 января в Бердигестях доставлена передвижная модульная котельная мощностью 1 МВт, работать она будет на дизельном топливе. По данным НВК Саха к теплоснабжению уже подключены дома, в которых проживает 70 человек. Восстановление теплоснабжения села идёт по графику.

Модульная котельная установлена и находится в резерве. Теплоснабжение осуществляется силами пострадавшей от пожара котельной, на которой сейчас идут восстановительные работы.

«В котельной установлены новые горелки, подпиточный насос, полностью заменено электрооборудование, восстановлены котлы», — рассказал News.Ykt.ru заместитель главного инженера по АВРГУП «ЖКХ» Якутии Владимир Бондарь.

По информации следственного управления СКР по Якутии причиной возгорания на котельной стал хлопок газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Семье погибшего во время пожара оператора котельной будет оказана материальная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в условиях экстремальных холодов якутское село Сватай (Средноколымский район) оказалось без запаса угля, из-за его нехватки в населённом пункте были вынуждены ввести режим пониженного теплоснабжения. Температура воздуха в школе приблизилась к нулю градусов, ученики были временно переведены на домашнее образование. Причиной нехватки угля стало то, что зимник не открыли вовремя: во время расчистки дороги сломалась техника. Сейчас дорога уже открыта, уголь доставляют в село.