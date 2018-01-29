Москва, 29 января, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины и люди, не разбирающиеся в мировой политике и международном праве, хотели бы лишить Россию права вето в ООН. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом сенатор прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Как сообщало ИА REGNUM, 28 января американский дипломат заявил, что Россия, безусловно, имеет право вето в ООН. Он выразил сомнение в том, что кто-либо попытается изменить этот статус РФ.

26 января официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт посетовала на то, что Россия, пользуясь правом вето в СБ ООН, не дает «возложить ответственность» за применение химического оружия на Сирию — якобы виновную страну. Это становится большой проблемой для мира, отметила она.

Читайте также: Госдеп США осудил Россию за использование права вето в отношении Сирии

Ранее из Киева не раз звучали предложения лишить Россию права вето. Наряду с другими постоянными членами Совбеза ООН — США, Китаем, Францией, Великобританией — Россия вправе наложить вето на любую резолюцию ООН, тем самым заблокировав инициативу.

Подобное предложение исходило и от главы МИД Украины Павла Климкина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи советовала ему сначала «навести порядок» на родине, и лишь после этого пытаться улучшить работу «международных механизмов».