Рим, 29 января, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск отметил труд тысяч украинских женщин, которые заботятся в Италии о стариках и детях. Об этом он рассказал во время посещения украинской греко-католической церкви в Риме, передает «Радио Ватикана».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

28 января понтифик побывал в соборе святой Софии, где помолился вместе с прихожанами украинской греко-католической церкви. Папа Римский попросил мира для Украины, терзаемой «войной и экономическими трудностями». Он отметил, что сердцем близок к украинцам и вспоминает их в своих молитвах.

Глава католической церкви рассказал прихожанам о своем секрете — он всегда начинает и заканчивает день «встречей» с украинцами. Перед отходом ко сну понтифик целует икону Пресвятой Богородицы, подаренную ему верховным архиепископом УГКЦ, а утром приветствует её.

«Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински», — сказал Франциск.

Папа Римский добавил, что тысячи украинок трудятся в Италии домработницами. Эти женщины самоотверженно помогают старикам и детям, пояснил он.

Отметим, что экономический кризис в странах Восточной Европы, включая Украину, вынуждает людей отправляться на заработки за рубеж. Украинские женщины чаще всего отправляются в Италию, Турцию, Грецию и Японию, где нанимаются гувернатками, сиделками и помощницами по дому.