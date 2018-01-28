Нью-Йорк, США, 29 января, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Обладателем музыкальной премии «Грэмми» в категории «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» стал российский пианист Даниил Трифонов. Об этом сообщает организатор конкурса — Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Dmileson «Грэмми»

26-летнего музыканта номинировали на престижную награду за исполнение цикла «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. Композиции были записаны в виде альбома.

Соперниками Трифонова были пианист и дирижер из США Мюррей Перайя, британский виолончелист Стивен Иссерлис, немецкий скрипач и дирижер Флориан Дондерер, дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк и пианистка из Швеции Мария Леттберг. Местом для юбилейной 60-й церемонии вручения «Грэмми» был выбран комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Премию за лучшее музыкальное сопровождение получил сериал «Непокорные». Альбом группы Kraftwerk признан лучшим танцевальным сборником. В числе обладателей «Грэмми» — рэпер Кендрик Ламар, поп-певица Шакира, композиторы мюзикла «Ла-Ла Ленд» и мультфильма «Моана».

Даниил Трифонов родился в Нижнем Новгороде в 1991 году, заниматься музыкой начал в пять лет. Музыкант учился в Московской детской музыкальной школе им. Гнесиных и Кливлендском институте музыки. Трифонов — лауреат многих международных конкурсов, его считают одним из самых выдающихся молодых музыкантов.

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