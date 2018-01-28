Аддис-Абеба, 29 января, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыл саммит Организации объединенных наций и Африканского союза (АС) в столице Эфиопии, передает агентство Associated Press.

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«Я твердо верю, что Африка является одной из величайших сил добра в нашем мире», — заявил Гутерриш в своем выступлении в Аддис-Абебе.

Генсек ООН отметил, что для победы сил добра в Африке международная организация намерена в ближайшее время направить больше миротворцев в Сомали, Нигерию и другие страны континента.

Также на открытии саммита выступил председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, который призвал страны континента бороться с «подъемом национального эгоизма» и способствовать миру внутри своих стран.

В частности, Махамат отметил необходимость выполнения условий мирного соглашения, заключенного при посредничестве АС в Южном Судане. Также председатель рекомендовал провести долгожданные президентские выборы в Конго, которые несколько лет откладываются решением избиркома страны.

Кроме того, председатель Комиссии АС пообещал, что 55 лидеров африканских стран, собравшихся на саммит в Аддис-Абебе, обязательно сформируют ответ на недавние оскорбительные комментарии президента США Дональда Трампа.

Напомним, 12 января американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе закрытой встречи с сенаторами в Белом доме, посвященной проблемам миграции, назвал Гаити и африканские страны «грязными дырами» (shithole).

Высказывания Трампа (которые отрицает сам президент, но подтверждают сенаторы) привели к международному скандалу — лидеры стран Африки потребовали объяснений от сотрудников американских дипмиссий, напомнили США о работорговле и других преступлениях «белых» на африканском континенте.

Однако нашлись и те, кому слова Трампа понравились — в частности, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени оценил американского президента за его «откровенность».