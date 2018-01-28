Амман, 29 января, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Актриса Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Иордании и рассказала о том, как ей «тяжело на сердце» из-за войны в Сирии, сообщает агентство Associated Press.

Richard Hebstreit Анджелина Джоли

«Тяжело на сердце вернуться в Иорданию и стать свидетелем травм и боли сирийских беженцев из-за войны, которая продолжается уже восьмой год», — сообщила Джоли журналистам в лагере беженцев Заатари.

По словам Джоли, «гуманитарная помощь не является долгосрочным решением» проблемы беженцев — для прекращения их страданий необходимо «политическое решение» сирийского конфликта.

Джоли также отметила, что Иордания, а также другие страны-соседи Сирии, принявшие за годы войны 5,5 млн вынужденных переселенцев, являются «примером для мира, которому не хватает солидарности с беженцами».

Напомним, кроме благотворительности голливудская актриса Анджелина Джоли известна своими ролями в фильмах «Лара Крофт — расхитительница гробниц», «Солт», «Мистер и миссис Смит».

А также замужеством и разводом с актером Брэдом Питтом, усыновлениями африканских детей и участием в последних harrassment-скандалах Голливуда — ее тоже домогался продюсер Харви Вайнштейн.