Хельсинки, 29 января, 2018, 00:59 — ИА Регнум. В Финляндии проверены 100% бюллетеней на выборах главы государства. Им вновь стал действующий президент Саули Ниинистё, сообщает министерство юстиции страны.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

За Ниинистё проголосовали 62,7% избирателей. Он участвовал в выборах как независимый кандидат.

На втором месте — выдвигавшийся от оппозиционной партии «Зелёный союз» Пекка Хаависто, его поддержали 12,4% избирателей. Третье место с результатом 6,9% голосов занял кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари.

Остальные голоса распределились следующим образом. Члена Европарламента Пааво Вяюрюнена поддержали 6,2% финских граждан, бывшего премьер-министра Матти Ванханена («Финляндский центр») — 4,1% избирателей. Кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен набрал 3,3% голосов, Мерья Кюллёнен от «Левого союза» — 3%, Нильс Торвальдс от Шведской народной партии — 1,5%.

30 января в Финляндии опубликуют подтвержденные итоги выборов. Церемония вступления избранного президента в должность пройдет 1 февраля.

После объявления предварительных итогов голосования Ниинистё признался журналистам в том, что тронут поддержкой большинства финских граждан. Обращаясь к своим сторонникам, он назвал Финляндию самой стабильной в мире страной и подчеркнул, что это дорогого стоит.

Ниинистё также заверил, что Финляндия останется прекрасной и открытой страной. Полномочия главы государства продлятся до 2024 года.