Мехико, 29 января, 2018, 00:55 — ИА Регнум. За прошедшие выходные в кровавых разборках между бандами в Мексике погибли 25 человек, сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». Реж. Серджио Леоне. 1964. ФРГ — США — Италия — Испания Мексиканскии реалии

Самой крупной стала бойня в Сан-Николас-де-лос-Гарса, где вооруженные боевики ворвались в дом и убили семерых человек, двое позднее скончались в больнице. Конкурирующая группировка не смогла оказать сопротивление — все, кто находился в доме, смотрели по телевизору футбольный матч.

Кроме того, шестеро человек были убиты в городе Сьюдад-Хуарес, четверо погибли в перестрелках в штате Тамаулипас, трое — в городе Канкун, двое были застрелены в баре в Веракрусе, турист из Чили был убит в Акапулько.

Прошедший 2017 год в Мексике стал рекордным по числу криминальных убийств — в разборках между бандами и в результате уличного насилия за год в латиноамериканской стране погибли более 25 тыс. человек.

Позднее 28 января (29 января в Москве) правительство Мексики организует пресс-конференцию, где презентует новые планы по борьбе с криминалом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства Мексики — министр туризма Энрике де ла Мадрид Кордеро — в качестве «личного мнения» уже предложил способ, как побороть криминальное насилие на курортах. Министр считает, что для этого надо легализовать марихуану.