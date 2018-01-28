Ереван, 29 января, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Республики Армения — щит нашей страны, наша гордость. Наша армия, являясь надёжным гарантом нашего народа, также очень важный компонент региональной стабильности. Об этом заявил сегодня, 28 января, президент Армении Серж Саргсян в поздравительном послании по случаю Дня армии.

president.am Серж Саргсян зачитывает поздравительное послание по случаю Дня армии

Как передает пресс-служба президента Армении, выступая в военном пантеоне «Ераблур», глава государства в частности сказал:

«Мы знаем, что означает отсутствие государственности и регулярной армии, и знаем, как дорого мы заплатили за это. Для видевшего тяжёлые испытания народа само существование собственной армии воспринимается по-особому.

Наша армия — общенародная армия, которая со дня создания чувствует любовь и уважение народа, пользуется доверием и безусловной поддержкой народа. Уверен, что и в будущем Республика Армения и народ будут холить и лелеять своего первенца.

Дорогие соотечественники,

Мы — то счастливое поколение, которое после долгого перерыва увидело возрождение армянской военной силы, увидело её становление и укрепление. Мы — то поколение, которое не только увидело, но и стало участником и воссоздателем армии. В силу исторических обстоятельств, а вернее сказать, вынужденные развязанной Азербайджаном войной, в силу Арцахской освободительной борьбы, мы начали строить здание нашей независимой государственности с самозащиты. Армия стала стержнем нашей новой независимой армянской государственности.

Наши ополченцы, а впоследствии уже солдаты и офицеры прошли славный боевой путь, заложив основу сегодняшней армии. Этот праздничный день повод ещё раз выразить благодарность нашим солдатам и офицерам, за беззаветное исполнение своей миссии.

Не секрет, что сегодня мы имеем качественно иную армию, вооружённую самыми актуальными видами оружия, насыщенную современным оборудованием. Но мы продолжаем и будем продолжать последовательно повышать боеспособность нашей армии. С этой целью принята семилетняя программа модернизации армии, которую мы претворим в жизнь в соответствии с графиком. Лично я не пожалею усилий, чтобы наша армия стала более современной и более сильной.

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Дорогие соотечественники,

Сегодня мы в пантеоне «Ераблур». В день этого священного праздника наш долг склонить голову перед памятью наших героев, которые ценой собственной жизни подарили нам жизнь и свободу. Мы соболезнуем семьям и близким всех наших павших. Призываем поколения — неугасимо хранить их память, смысл и символ этого важного праздника народа Армении.

Вечная слава нашим героям! Да здравствуют Вооружённые силы Республики Армения!».

28 января исполняется 26 лет со дня создания Вооруженных сил Республики Армения. Их историю принято отсчитывать с 28 января 1992 года, когда правительство страны приняло решение «О Министерстве обороны Республики Армения», тем самым юридически провозгласив создание Вооруженных сил.

В подчинение новосозданному министерству были переданы патрульно-постовой полк милиции Министерства внутренних дел, оперативный полк особого назначения, полк гражданской обороны и республиканский военный комиссариат. Чуть позже был сформирован центральный аппарат министерства обороны: Генеральный штаб, управления и некоторые отделы. В мае 1992-ого года министерство обороны начало первый призыв на воинскую службу на территории республики.

До этого важным этапом на пути создания национальной армии стала Декларация о независимости 1990 года, которой была провозглашена фактическая независимость Армении. Данный документ открыл новые правовые и практические перспективы в вопросе создания национальной армии. В сентябре того же года был сформирован Ереванский особый полк, а в Арарате, Горисе, Варденисе, Иджеване, Мегри было образовано пять рот. В 1991-ом по решению правительства Республики Армения был создан Государственный комитет по обороне при Совете Министров, при этом похожая структура уже действовала в Нагорном Карабахе. Также 5 декабря 1991 года, по указу президента республики Левона Тер-Петросяна первым министром обороны был назначен Вазген Саргсян, который уже занимал пост председателя парламентской комиссии по обороне.

В целом в пути развития вооруженных сил Армении выделяют три основных этапа. Первый — февраль 1988 г. — март 1992 г., когда в условиях активизации карабахского движения и крайнего обострения армяно-азербайджанских отношений обеспечение военной безопасности населения Армении и Карабаха стало более чем актуальным.

Второй этап приходится на июнь 1992 г. — май 1994 г., когда уже независимая Республика Армения, вместе с Нагорно-Карабахской Республикой находясь в необъявленной, но фактической войне с Азербайджанской Республикой, одновременно взялась за создание национальной армии.

Третий этап охватывает период с июня 1994 г. по сей день. Этот этап можно назвать этапом военного строительства, повышения боеспособности войск, укрепления дисциплины, подготовки и переподготовки среднего и высшего офицерского состава.