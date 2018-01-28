Москва, 28 января, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса «Москва — Дубай» жительницу Якутска за курение на борту воздушного судна. Об этом говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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ЧП произошло в воскресенье, 28 января, в аэропорту Внуково.

«Поступило сообщение о том, что на борту, готовящегося к отлету в Дубай, самолета, пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна (…), — говорится в сообщении. — Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть».

В отношении женщины, которой оказалась жительница Якутска, составлен административный протокол.

Другие подробности пока неизвестны.

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