Москва, 28 января, 2018, 21:50 — ИА Регнум. На западе Москвы обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2017. Россия Стрельба

ЧП произошло в воскресенье, 28 января, близ станции метро «Славянский бульвар».

«В 20:35 мск поступило сообщение на службу «02» о стрельбе по адресу: Славянский бульвар, д. 2, — сказал дежурный офицер. — Прибывшими полицейскими был обнаружен труп с огнестрельным ранением».

По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между двумя мужчинами. Злоумышленник скрылся с места инцидента.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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