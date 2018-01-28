Киев, 28 января, 2018, 20:35 — ИА Регнум. В Донбассе соблюдается режим перемирия вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО» на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения, — говорится в сообщении пресс-центра. — По состоянию на 18:00 (19:00 мск) обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано».

Отмечается, что подразделения ВСУ строго придерживаются минских договоренностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине началась гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Встреча Волкера и Суркова: на Украине считают, что РФ и США «нужен диалог»

А также: СМИ: 128-я бригада ВСУ пробудет вне зоны «АТО» около шести месяцев