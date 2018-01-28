Вашингтон, 28 января, 2018, 19:56 — ИА Регнум. В США на автомойке произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные местной полиции.

U.S. Department of Defense Стрельба

По последним данным, в результате инцидента погибли 5 человек, еще один получил ранения. ЧП произошло в воскресенье, 28 января, в Пенсильвании.

«Пять человек были убиты в результате стрельбы на автомойке в Пенсильвании утром в воскресенье», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.

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