Африн, Сирия, 28 января, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции в воскресенье, 28 января, продолжали наносить удары по позициям бойцов курдских формирований в сирийском Африне. Об этом передает агентство Anadolu.

Турецкие войска

«Удары наносятся по районам Сирии, приграничным с турецкой провинцией Хатай», — передает вещатель.

Отмечается, что обстрел позиций курдских формирований вели самолеты и вертолеты ВВС Турции, а также артиллерийские части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции, которые проводят операцию «Оливковая ветвь» в Африне, не преследует цели захвата территорий Сирии.

По его словам, турецкая армия хочет «помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся в Турции».

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