Анкара, 28 января, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции, которые проводят операцию «Оливковая ветвь» в Африне, не преследуют цели захвата территорий Сирии. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход операции на северо-западе Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, — сказал Эрдоган. — Однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся ныне в Турции».

По его словам, военнослужащие ВС Турции ведут успешную борьбу в Африне ради защиты интересов мирных жителей Сирии.

«Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность», — констатировал президент Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии, целью которой является недопущение усиления сирийских курдов на сирийско-турецкой границе.

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