Минск, 28 января, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил действующего президента Чехии Милоша Земана с переизбранием на высший руководящий пост страны. Об этом сообщила в воскресенье, 28 января, пресс-служба президента Белоруссии.

Miloslav Hamřík Милош Земан

«Эта победа свидетельствует о признании чешским народом Ваших заслуг, — говорится в телеграмме. — Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Чехии проходил 26 и 27 января. После подсчёта 100% голосов стало известно, что победу одержал действующий президент страны Милош Земан.

Земан набрал 51,36% голосов, его соперник — бывший председатель Академии наук Иржи Драгош — 48,63%.

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