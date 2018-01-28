Москва, 28 января, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Режиссер Мария Саакян, известная по фильмам «Прощание» и «Маяк», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook.com/mikael.zolian Мария Саакян

«Умерла Мария Саакян, — пишет кинокритик. — Талантливый режиссер и хороший человек».

По его словам, у режиссера осталось пятеро детей, которые проживают вместе с ее мужем в США.

«Ее (Марию Саакян) убил рак, — отметил Плахов. — Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Светлая память… соболезнования близким…»

Мария Саакян родилась в 1980 году в Ереване. В 1993 году вместе с семьей переехала в Россию. Режиссер работала над такими кинолентами, как «Маяк», «Энтропия» и «Прощание».