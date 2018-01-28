Калуга, 28 января, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Калужской области утверждено обвинительное заключение в отношении 5 жителей региона, обвиняемых в 12 эпизодах угона автомобилей в составе организованной преступной группы. Об этом 28 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственных органов облпрокуратуры Елена Керимова.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Угон автомобиля

По ее словам, в период с мая по октябрь 2016 года, организованная группа с помощью специального оборудования, которое позволяло снимать блокировку замков, совершила хищение автомобилей марки «Тойота Камри» на территории Москвы, Тулы и Калужской области.

Ранее прокуратурой области было утверждено обвинительное заключение в отношении одного из угонщиков. С ним следствием было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря которому удалось изобличить преступную деятельность всех участников организованной группы.

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Щербинский районный суд Москвы. Согласно санкция ч.4 ст. 158 УК РФ обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на аналитиков «Альфастрахования», в 2015—2016 годах любимым автомобилем преступников был Porsche Panamera, показатель угонов этой машины тогда был равен 2,62%.

Второе место занимал седан бизнес-класса Toyota Camry (1,49%), третье — Lexus LX (1,36%). На четвертом и пятом месте находились Mercedes Benz G-Class (1,34%) и BMW X6 (0,99%).

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