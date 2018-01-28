Калуга, 28 января, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Калуге завершился областной конкурс сочинений — эссе среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и студентов учреждений среднего профессионального образования Калужской области на тему «Мой голос — моё будущее!».

Kaluga.izbirkom.ru Лучшие рисунки

Как сообщили 28 января корреспонденту ИА REGNUM в областной Избирательной комиссии, конкурс «Мой голос — моё будущее!». проводился в два этапа: муниципальный и областной. Муниципалитеты представили 52 лучшие работы.

Оценивая творчество школьников, члены конкурсной комиссии пришли к выводу о неординарных способностях детей, широком мировоззрении, грамотности, а главное, что участники знакомы с понятием «выборы», и имеют свое собственное представление о значении выборов. Решением конкурсной комиссии определено 3 победителя: Это Белолидин Абдуллоев, Юлия Аброськина и Илья Казаку. Призы зрительских симпатий получат еще 10 участников конкурса.

Kaluga.izbirkom.ru Итоги конкурса сочинений

Одновременно в Калуге завершился областной конкурс рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений на тему «Выборы — наше дело». Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе территориальные избирательные комиссии области провели муниципальный отборочный этап конкурса, на котором определили победителей для участия в областном конкурсе. Второй этап состоялся в региональной Избирательной комиссии. По его итогам конкурсная комиссия определила участников, чьи конкурсные работы заняли первое, второе, третье места.

Kaluga.izbirkom.ru Лучшие рисунки

В конкурсе приняли участие более 600 школьников. На областной этап конкурса были представлены 104 лучшие работы. Жюри конкурса отметили оригинальность и многообразие работ. Каждый рисунок отличался индивидуальностью и имел свой смысл. Определить победителей было очень сложно, поскольку каждая работа заслуживает отдельного внимания. Рисунки участников — первые уроки проявления своей гражданской активности.

По результатам рассмотрения и оценки представленных работ конкурсной комиссией было принято решение о 9 победителях. Призы зрительских симпатий получили 10 работ.

Напомним, 18 марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. В день выборов в Калужской области можно будет проголосовать на 729 избирательных участках. Также будут открыты 3 избирательных участка в местах временного пребывания избирателей: в Калужской областной больнице, в Анненках, в следственном изоляторе и для лиц, не имеющих регистрации.