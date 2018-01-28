Калуга, 28 января, 2018, 16:36 — ИА Регнум. В магазинах федеральных торговых сетей Калужского региона в период с 17 по 24 января наблюдалось увеличение цен на ряд товаров плодоовощной группы: перец сладкий — на 1,8%, бананы — на 2,9%, виноград — на 2%, мандарины — на 3,6%. Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Картофель

Между тем, максимальные цены среди соседних областных центров регионов ЦФО в Калуге фиксируются на масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое пастеризованное, а также сметану и картофель,

Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров настойчиво рекомендует руководителям розничных торговых сетей обеспечить наличие товаров от калужских производителей на полках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай Калужское». Также, представителем торговых объектов в случае необоснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащие мониторингу, предложено направлять соответствующую информацию в Калужское управление Федеральной антимонопольной службы России.

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