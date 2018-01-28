Москва, 28 января, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Активисты молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» провели в регионах России акцию «Открытка памяти», приуроченную ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Защитники Ленинграда

«В местах массового скопления людей — торговых и торгово-развлекательных центрах, музеях, супермаркетах, вокзалах — в течение дня были организованы информационные точки, где все желающие смогли получить информационные открытки с важными фактами о блокаде Ленинграда», — сообщили организаторы акции.

По данным пресс-службы, на этих информационных точках можно было узнать о составе «блокадного» хлеба, также были «продемонстрированы кусочки хлеба в соответствии с нормами, которые вводили в разные периоды блокады».

Напомним, операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда проходила 12−18 января 1943 на «Невском пятачке» и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.