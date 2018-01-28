В Красногорске в многоэтажном жилом доме произошел пожар
Красногорск, 28 января, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
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На месте пожара
ЧП произошло в воскресенье, 28 января, в одной из квартир на бульваре Южном.
«По предварительным данным, при пожаре в квартире на бульваре Южном один человек погиб и двое пострадали», — сказал источник.
К зданию прибыли несколько пожарных машин, к тушению привлекли спасателей. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Причины ЧП пока неизвестны.
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