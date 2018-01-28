Стокгольм, 28 января, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года. Об этом сегодня, 28 января, сообщается на сайте компании.

Ministry of Enterprise, Energy and Communications of Sweden Ингвар Кампрад

«Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде 27 января в кругу близких. Ему был 91 год, и он умер после непродолжительной болезни», — сказано в сообщении.

Президент компании IKEA Джеспер Бродин отметил, что все сотрудники IKEA оплакивают основателя компании.

«Мы будем ценить его наследие, а его чутье, позволившее сделать ежедневную жизнь людей лучше, будет вести нас вперед и вдохновлять», — сказал Бродин.

Напомним, Кампрад родился в 1926 году в Швеции. Он основал свою компанию IKEA в возрасте 17 лет.

В 1948 году в ассортименте IKEA впервые появилась мебель, а уже в 1958 году открылся первый магазин IKEA в Швеции. Сеть магазинов стала разрастаться, в 1963 году IKEA вышла на международный рынок, начав с Норвегии.

Название «IKEA» является акронимом, и расшифровывается как «Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd», то есть имя и фамилия основателя и название фермы Эльмтарюд в приходе Агуннарюд, где он родился.

До 1988 года он принимал самое деятельное участие в управлении компанией. Затем он уже не руководил IKEA, но оставался в должности старшего советника.