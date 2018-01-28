Санкт-Петербург, 28 января, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 января, в Театре музыкальной комедии прошла траурная церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной.

Дарья Драй ИА REGNUM Гражданская панихида Людмилы Сенчиной

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Множество поклонников пришли проститься со знаменитой певицей. В Большом зале Театра музыкальной комедии, где проходила гражданская панихида, звучал голос артистки — записи её песен. В этом театре знаменитая артистка в прошлом работала солисткой.

Дарья Драй ИА REGNUM Прощание с Людмилой Сенчиной в Театре музыкальной комедии

Во время гражданской панихиды были зачитаны телеграммы со словами соболезнования от президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра культуры Владимира Мединского.

Российский лидер назвал уход Сенчиной невосполнимой утратой для музыкального искусства и всей отечественной культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Андреев и Вячеслав Тимошин

Глава правительства Медведев в своей телеграмме написал, что песни в исполнении Сенчиной навсегда останутся в сердцах миллионов людей.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон также присутствовал на панихиде. В прошлые годы он неоднократно выступал вместе с Сенчиной и в последний путь он проводил певицу песней «Зашумит ли клеверное поле».

Дарья Драй ИА REGNUM Иосиф Кобзон

Простится с Сенчиной пришел певец и поэт Александр Розенбаум. Он назвал Сенчину «питерским солнцем» и «настоящей ленинградской жемчужиной».

В последний путь Сенчину провожали долгими аплодисментами. Затем траурная процессия направилась в Собор Владимирской иконы Божьей матери, где прошло отпевание.

Дарья Драй ИА REGNUM Гражданская панихида Людмилы Сенчиной

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники провожают любимую артистку

Известно, что Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище недалеко от могилы Эдуарда Хиля. На советской эстраде Сенчина вместе с со своим другом Хилем исполняла песни «Шутка» и «Все рябины». Артистка сама завещала похоронить себя на Смоленском кладбище.

Дарья Драй ИА REGNUM Прощание с Людмилой Сенчиной

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенчина скончалась 25 января в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.