Прощание с Людмилой Сенчиной. Фоторепортаж ИА REGNUM
Санкт-Петербург, 28 января, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 января, в Театре музыкальной комедии прошла траурная церемония прощания с народной артисткой России Людмилой Сенчиной.
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Множество поклонников пришли проститься со знаменитой певицей. В Большом зале Театра музыкальной комедии, где проходила гражданская панихида, звучал голос артистки — записи её песен. В этом театре знаменитая артистка в прошлом работала солисткой.
Во время гражданской панихиды были зачитаны телеграммы со словами соболезнования от президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра культуры Владимира Мединского.
Российский лидер назвал уход Сенчиной невосполнимой утратой для музыкального искусства и всей отечественной культуры.
Глава правительства Медведев в своей телеграмме написал, что песни в исполнении Сенчиной навсегда останутся в сердцах миллионов людей.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон также присутствовал на панихиде. В прошлые годы он неоднократно выступал вместе с Сенчиной и в последний путь он проводил певицу песней «Зашумит ли клеверное поле».
Простится с Сенчиной пришел певец и поэт Александр Розенбаум. Он назвал Сенчину «питерским солнцем» и «настоящей ленинградской жемчужиной».
В последний путь Сенчину провожали долгими аплодисментами. Затем траурная процессия направилась в Собор Владимирской иконы Божьей матери, где прошло отпевание.
Известно, что Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище недалеко от могилы Эдуарда Хиля. На советской эстраде Сенчина вместе с со своим другом Хилем исполняла песни «Шутка» и «Все рябины». Артистка сама завещала похоронить себя на Смоленском кладбище.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенчина скончалась 25 января в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.