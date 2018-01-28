Санкт-Петербург, 28 января, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Сотни людей со слезами на глазах пришли проститься с народной артисткой Людмилой Сенчиной в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Гражданскую панихиду устроили в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице, где она начала свою певческую карьеру. Желающих отдать дань уважения артистке оказалось так много, что попасть в зал удалось далеко не всем, но люди были готовы толпиться в очередях на лестнице и в коридоре.

Дарья Драй ИА REGNUM Прощание с Людмилой Сенчиной

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Глубокие соболезнования в связи с кончиной певицы ее родным и близким, а также миллионам поклонников передали государственные деятели, депутаты, политики. Но самые прочувствованные слова звучали от тех, кому посчатсливилось делить с ней одну сцену.

«Я никогда не слышал, как поют ангелы, я никогда не слышал, как поют соловьи. Но мне повезло — я слышал, как поет Людочка Сенчина. Своей первый спектакль я сыграл вместе с ней на этой сцене в 1972 году», — сказал заслуженный артист России Борис Смолкин.

Генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф поведал собравшимся о первых шагах Людмилы Сенчиной на этой сцене в советских спектаклях.

«Я слышу вопрос: почему это происходит здесь, на этой сцене. Люда здесь начинала свою блистательную карьеру, было 13 спектаклей советского, российского репертурара. Если вы посмотрите на фотографии, которые висят — это то, с чего начинала Людочка здесь», — сказал он.

Людмила Сенчина была солистской Ленинградского театра музыкальной комедии с 1970 по 1975 года. Именно в этот период она получила и всесоюзню известность после того, как исполнила песню «Золушка» на новогоднем «голубом огоньке».

«Вы знаете, она работала в то время, когда у нас не было такого количества «звезд». Штампованных. Не было «фабрики звезд», которая начинает с 4−5 лет калечить детей, выводя в «звезды». Было так, что или ты становился любимым, или не становился. У нас много чего было, были личности. Но среди замечательных исполнителей советской эстрады у каждого было свое лицо. Ни с кем не спутаешь ее», — заметил Шварцкопф.

Людмила Сенчина имела вокруг себя удивительную ауру, продолжил он, и при ее появлении на душе становилось спокойнее и радостнее, а такой улыбки нельзя было бы добиться никакими косметическими операциями.

«Она ведь не только народная артистка России. Она народная артистка Украины. Она много чего переняла от этого великого народа, этой великой страны. Как она готовила — это дай бог каждому! Дом ее был такой хлебосольный, такой вкусный», — описал Шварцкопф.

О том, как Людмила Сенчина начинала работать в Театре музкомедии, вспоминал и народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. По его словам, Сенчина всегда с радостью переступала порог этого дома, откуда явился ее незабываемый тембр и неповторимый голос.

Он тоже отметил связь Сенчиной с украинскими корнями — оба артиста родились в Украинской ССР, Сенчина — в селе Кудрявцы Николаевской области, а Кобзон — в городе Часов Яр под Донецком.

«Мы с Людмилой Петровной пролетели, проехали тысячи километров счастливой дороги, но каждый раз она стремилась к нам на родину, на Украину. В селах она очень любила эти какие-то сельские застолья, мы пели украинские песни… Она очень любила и свой родной город Санкт-Петербург — Ленинград и каждый раз гордилась этим. Вы знаете, неповторимая Золушка. Она навсегда останется в наших сердцах именно такой: нежной, искренней, чистой, любящей. Она любила всех нас. Она любила страну, она любила народ, и композиторы, которым посчастливилось услышать свое произведение в ее исполнении, были счастливы», — сказал Кобзон.

Затем он исполнил песню «Зашумит ли клеверное поле», которую не поет на концертах, но которую они часто пели вместе с Людмилой Сенчиной.

Людмила Сенчина скончалась 25 января на 68-м году жизни в одной из петербургских больниц после продолжительной болезни. Ее похоронят 28 декабря на Смоленском кладбище.