Мельбурн, Австралия, 28 января, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Швейцарец Роджер Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финальном матче он победил хорвата Марина Чилича.

James Barrett Роджер Федерер

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 3 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Федерера.

Швейцарский теннисист 24 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Чилича 16 эйсов, пять ошибок на подаче и 2 из 9 выигранных брейка.

Для Федерера эта победа стала шестой по счёту на Открытом чемпионате Австралии. Раньше он побеждал на этом турнире в 2004, 2006, 2007, 2010 и 2017 годах. Всего за карьеру Федерер стал победителем 20 турниров серии «Большого шлема».

Australian Open-2018. Мужчины. Финал.

Роджер Федерер (Швейцария) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

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