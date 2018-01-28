Кабул, 28 января, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Число погибших в результате мощного взрыва в Кабуле, который накануне, 27 января, устроили боевики экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превысило 100 человек. Об этом сегодня, 28 января, сообщает TOLO News.

Oxam Кабул

По данным министерства внутренних дел Афганистана, в результате взрыва в правительственном квартале Кабула погибли 103 человека, ранения получили 235.

Ранее сообщалось о 95 погибших и 150 раненых.

Напомним, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) загрузили карету скорой помощи взрывчаткой и подорвали её на площади Садарат, перед старым зданием министерства внутренних дел Афганистана в правительственном квартале Кабула.

Сегодня в Афганистане объявлен день траура по погибшим.