Вильнюс, 30 января, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Можно ли любого иностранного торговца, взявшегося продавать российскую технику или сырье, тут же обвинить в связях с Кремлем? О том, как политическая конкуренция в Литве использует в своих компроматных операциях надуманные умозрения, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Олег Михайлов.

Липунов Г.А Продукция Ростсельмаша

Хорошим примером такого рода атаки может считаться кампания по дискредитации победившего на парламентских выборах председателя Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса. В материалах, распространяемых со слов Андрюса Кубилюса, экс-премьера Литвы, Карбаускис предстает чуть ли не как патентованный представитель «гибридного воинства Кремля». Нынешняя торговля комбайнами производства «Ростсельмаша» оказывается не просто прибыльным делом, но «расплатой Кремля» за поддержку антиатомных выступлений литовцев (против Висагинской АЭС) в октябре 2012 года.

Все перечисленные «ужасы», будучи густо прослоены именами тех или иных российских политиков и общественных деятелей, не исключая Эдуарда Лимонова, должны заставить литовского читателя содрогнуться, представив руку Москву, торчащую из каждого поставляемого в Литву комбайна. Но, может быть, всё проще? И крик души обвинителей Карбаускиса говорит просто о зависти?

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